Dreharbeiten von Jack Krasinski-Serie "Jack Ryan" in Wien

Im Bereich der Wiener Staatsoper und am Stephansplatz sollen laut einem Bericht der Tageszeitung Heute derzeit Dreharbeiten zur Amazon-Serie "Jack Ryan" stattfinden. In der Innenstadt ist daher mit großräumigen Sperren zu rechnen. Die Produktion der Serie mit "The Office"-Star Jack Krasinski soll demnach noch bis Donnerstag in Wien erfolgen.

Dreharbeiten von "Jack Ryan" in Wiener Innenstadt

Ob Jack Krasinski, der in der Serie einen Geheimagenten gibt, bei den Dreharbeiten in Wien zugegen ist, wurde nicht bestätigt. Die Vienna Film Commission konnte dazu auf KURIER-Anfrage nichts sagen, streitet es aber auch nicht ab.

Laut Heute sollen sich am Montagvormittag zahlreiche Statisten und Schauspieler vor der Staatsoper eingefunden haben. Der Raum um das Opernhaus wurde von Polizei und Security gesperrt.