Diversity Ball feierte Liebe und Vielfalt mit vielen Promis

Unter dem Motto "In Love We Trust" (etwa: Wir vertrauen auf die Liebe) feierten am Samstag über 3.000 Gäste ein Fest für die Vielfalt. Denn Liebe und Vertrauen seien die treibenden Kräfte, die uns zusammenhalten und dazu bringen, füreinander einzustehen.

Die Mission des 15. Diversity Balls: Ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen und Inklusion fördern. Menschen aller Hintergründe, Geschlechter, Sexualitäten und Generationen sollten einen sicheren Rahmen finden.

➤ Lesen Sie hier mehr: Diversity Ball: Wo Humana-Outfit erwünschter ist als Frack

Bürgermeister Michael Ludwig betonte, "dass Wien eine bunte und weltoffene Stadt ist. Für uns in der Stadtregierung sind Respekt, Vielfalt, Gleichstellung und der Kampf gegen Diskriminierung in allen Lebensbereichen wesentliche Werte und Leitlinien".

Umso mehr habe es ihn gefreut, dass der diesjährige Ball erstmals im Wiener Rathaus stattfand. Dass die Veranstaltung ausverkauft war, bestätige, dass den Wienerinnen und Wienern der soziale Zusammenhalt wichtig ist.