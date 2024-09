Diese Rolle spielt Heidi Klum in der Serie "Die Bergretter"

Zwei Bedingungen hatte sie allerdings, und zwar, dass sie ihren Ehering nicht ablegen möchte und "dass ich nie im Leben an so einem verflixten Seil in großer Höhe hängen wollte, da hätte ich mir in die Hose gemacht. Das müsst ihr irgendwie stellen oder inszenieren, habe ich gesagt, und so haben wir es dann auch gemacht."