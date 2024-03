Dianas Ex-Butler urlaubt am Wörthersee: Was er zu Kates Diagnose sagt

Seit rund 20 Jahren wird mit einem mittlerweile schon legendären Fest im Hotel Werzers am wunderschönen Wörthersee der Start der sommerlichen Urlaubssaison gefeiert. Dazu gehört auch die Verleihung des „Goldenen Werzers Award“, der diesmal an den ehemaligen Skifahrer Fritz Strobl ging.

„Ich bin irrsinnig stolz, diesen Preis zukünftig neben meiner Goldmedaille von Salt Lake City aufzubewahren. Als Kärntner, der viele Jahre in Salzburg gelebt hat, fühlt man sich an unserem Wörthersee einfach immer wieder wohl“, meinte „Fritz the Cat “ dazu.

„Ich war bereits in Wien und habe in Schladming Ski fahren gelernt, am Wörthersee war ich bisher allerdings noch nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas wie dieses Opening gesehen, wirklich toll. Die Aussicht des Hotels ist wirklich wunderschön.“

Vor Ort erreichte ihn auch die traurige Nachricht von der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate, welche ihn schockierte und natürlich sehr betroffen machte.