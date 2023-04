Ex-Butler von Diana und Charles: "Es war eine toxische Atmosphäre"

Am 6. Mai wird Charles Philip Arthur George aus dem Haus Windsor zu König Charles III. Anlässlich der bevorstehenden Krönung lädt Vera Russwurm Kenner und Insider der königlichen Familie in ihre Sendung (zu sehen heute, Freitag, um 21.20 Uhr auf ORF 2). Extra aus London reiste dafür Paul Burrell, der ehemalige Diener von Queen Elizabeth und auch letzter Butler von Lady Diana, an. Und dieser plaudert Spannendes aus dem royalen Nähkästchen aus.

"Als ich 1987 von der Queen zu Charles und Diana wechselte, wusste ich bereits, dass die Ehe vorbei ist. Ich musste so oft zerbrochene Gläser aufräumen oder zergatschte Früchte von den Wänden und Vorhängen kratzen - es war Krieg zwischen den beiden", weiß Burrell zu berichten.