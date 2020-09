Desirée Treichl-Stürgkh über Möbel, Wohntrends und den Opernball

Große Möbelmessen können ja derzeit eher nicht stattfinden, daher hat sich H.O.M.E.-Herausgeberin Desirée Treichl-Stürgkh etwas Besonderes einfallen lassen. Ihre H.O.M.E.D.E.P.O.T.-Möbelmesse wird on Tour gehen, sprich am Freitag und Samstag in über 25 Top-Geschäften und Showrooms in Wien stattfinden.

Und natürlich gibt es auch wieder ein ganz spezielles Design-Projekt. Diesmal hat sie zehn heimische Modemacher gebeten, Sesseln individuell zu gestalten, die man ab sofort im Wiener Innenstadt-Geschäft Lobmeyr besichtigen und auch drauf bieten kann. Alle Erlöse gehen an das karitative Wiener DBA-Projekt für medizinische Forschung.