Designer über GNTM-Zweite Sarah: "Sie ist viel besser als Jacky"

Darunter auch Steirerin Sarah Posch (20), die es auf den zweiten Platz schaffte, wobei sie für viele die eigentliche Siegerin ist. Die Zahnarztassistentin aus Vorau mauserte sich im Laufe der Staffel sehr.

„Ich bin so stolz auf mich. Ich hätte es selber nie gedacht, dass ich es schaffe, aus mir so herauszukommen, weil ich selbst so eine schüchterne Maus war“, sagt sie im ProSieben-Interview. „Ich werde jetzt auf jeden Fall nach GNTM durchstarten“, ist sie sich sicher.

So wie auch viele ihrer Fans – darunter auch der bekannte Wiener Designer Niko Niko, für den eigentlich sie hätte gewinnen müssen.