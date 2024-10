Das Wiesn-Resümee von Oktoberfest-Legende Georg "Wiesnschurli" Mayrhofer

Zehn Lederhosen, 50 Trachten-Gilets und 41 Jahre unerschütterliche Oktoberfest-Liebe – Niederösterreicher Georg Mayrhofer (60) ist Bayerns "Wiesnschurli", sogar markenrechtlich eingetragen. Heißt, kein Oktoberfest-Tag, an dem er nicht mit dabei ist.

"Man hat gemerkt, die Leute haben eine irrsinnige Freude beim Feiern. Da hast du nix gemerkt von Wirtschaftskrise. Der Bierkonsum ist wieder nach oben gegangen, was man gehört hat. Und Essen ist mehr verkauft worden. Die Qualität vom Essen ist sensationell. Für diese Menge kriegst du eine Haubenküche, das ist logistisch unfassbar."

Für ihn gab's gleich mehrere Highlights: Gleich zu Beginn der Einzug, wo er am Kutschbock sitzen durfte, dann beim Stadtkonzert trug er die Fahne des Weinzelts und er feierte auch auf der Wiesn sein 40-jähriges Maturatreffen, wo die Hälfte seiner Mitschüler aus der HTL Spengergasse gekommen ist.

"Es war friedlicher als sonst. Vielleicht auch ein Ansporn für die Großen dieser Welt, weil wenn man feiert und redet, dann ist Friede", so der "Wiesnschuli".

Ein nettes Erlebnis hatte er auch mit einem Sanitäter, der im Getümmel mit dem Wiesnschurli zusammengestoßen ist. Ihn aber gleich erkannt hat, denn am nächsten Tag kam ein Entschuldigungs-Mail, dass er ihn so unsanft zur Seite gestoßen hätte, ihm das leid täte, er ein großer Fan ist und gerne ein gemeinsames Foto mit dem "Wiesnschurli" hätte. Diesen Wunsch erfüllte Georg Mayrhofer natürlich sofort.

"Der war dann am nächsten Tag bei mir in der Box mit der Uniform und wir haben ein Foto gemacht und er hat sich sehr, sehr gefreut. Dann hab ich mich noch einmal bedankt für die Arbeit, die er dort leistet. Das ist auch ein wichtiger Teil, dass das so problemlos funktioniert. Die Polizei und die Rettung!"