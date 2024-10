Oktoberfest in München: Alarmierende Zahlen zu sexueller Belästigung

Drei von vier Frauen, die auf dem Münchner Oktoberfest arbeiten, sind sexueller Belästigung ausgesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Hochschule München . Studienautorin Maren Schulze-Velmedes, die selbst seit Jahren als Kellnerin auf der Wiesn arbeitet, hat bei ihrer Forschungsarbeit „Anfassen erlaubt? Wahrnehmung und Umgang mit sexuellen Belästigungen gegenüber Festzeltbedienungen auf dem Münchner Oktoberfest“ herausgefunden, dass konkret 76 Prozent der befragten Frauen betroffen seien. Damit sei sexistisches und übergriffiges Verhalten in den Bierzelten allgegenwärtig, sagt sie.

Sie habe bereits damit gerechnet, dass die Ergebnisse so eindeutig ausfallen würden, sagt die Wissenschafterin gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Das Bewusstsein über die Problematik sei zwar mittlerweile auf dem Oktoberfest gestiegen. Securitys würden übergriffige Gäste aus den Bierzelten werfen. Dennoch: Nur ein kleiner Teil der Betroffenen meldet die Vorfälle laut Studie bei ihren Vorgesetzten.

Zonen für Betroffene und Notruf-App

Jedenfalls hat das Schottenhamel Festzelt, in dem Schulze-Velmedes selbst arbeitet, auf ihre Erkenntnisse reagiert. So gibt es Zonen für akute Notfälle im Zelt und eine App mit Echtzeit-Notruf inklusive Standortübermittlung an das Security-Personal.