Oktoberfest-Legende "Wiesnschurli verrät, warum er auf der Wiesn kein Bier mehr trinkt

„Die Faszination macht für mich eigentlich der Mensch aus, dass dort alle beisammen sind. Der Reiche, der Arme, der Schöne, der Schirche, der Gescheite, der Blöde. Der Generaldirektor neben dem Sandler – alle feiern in Frieden nebeneinander“, sagt Mayrhofer in der KURIER-TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Wiesn-Disziplin

Mittlerweile kennt dort so gut wie jeder den Wiesnschurli. „Bissl eine Rampensau muss man schon sein. Es ist für mich schön, dass mich die Leute wiedererkennen. In Bayern war ich sicher früher bekannt als in Österreich.“