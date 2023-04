Das sagt Tochter Marie zur Dancing-Stars-Performance ihrer Mama Missy May

Das MÀdchen verfolgte die Darbietung im Saalpublikum mit TrÀnen in den Augen. "Es war sehr schön! Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und deshalb nehme ich solche Sachen sehr schnell mit. Und da wird dann auch wahrscheinlich die eine oder andere TrÀne vergossen", meinte die 13-JÀhrige zum KURIER.

Es war auch eine große Überraschung, denn ihre Mama hat bewusst vorab nicht mit Marie darĂŒber gesprochen.

"Ich habe ihr absichtlich nix gesagt, weil ich wusste nicht, ob ich's schaff und es war fĂŒr mich einfach unglaublich, weil ich bin so stolz auf sie. Ich bin so stolz auf das, was sie ist und wie sie ist, wie sie zu anderen Kindern ist. Sie ist das MĂ€dchen, das ich immer sein wollte. Sie hat eine StĂ€rke. Und manchmal habe ich das GefĂŒhl, dass sie die Erwachsene ist und ich wollte ihr einfach etwas zurĂŒckgeben und das war jetzt eine Möglichkeit und dafĂŒr bin ich sehr, sehr dankbar, vor allem auch Dimitar", erzĂ€hlt Missy May.