Das sagt Christina Lugners neuer Mann über die frische Liebe: "Wie Dynamit"

Auf Teneriffa haben sich „Liqui Moly“-Millionär Ernst Prost und Lugner-Ex Christina kennen- und auch liebengelernt (der KURIER berichtete). Im Bild-Interview packt der neue Mann an Mausis Seite jetzt über die frische Liebe aus.

"Christina ist einfach so in mein Leben reingeschneit. Nee, halt – nicht geschneit. Schneien ist nicht ihr Ding. Sie ist gepoltert. Sie ist wie Dynamit!", meint er.

Vor allem ihre unkomplizierte, positivie Art würde er sehr an ihr schätzen. "Christina ist freundlich und höflich. Zu allen gleich. Sie behandelt alle mit Respekt, ganz wurscht, woher der oder die kommen."

Momentan genießen die beiden die gemeinsame Zeit in Wien, dann geht's weiter nach Oberbayern, wo Prost lebt.

Vor einem Jahr haben sich Prost und seine Ehefrau Kerstin getrennt und manchmal muss er noch an die gemeinsame Zeit zurückdenken. "Sie wollte mich nicht mehr haben. Aber 15 Jahre kann man nicht einfach so vergessen. Das nagt schon noch manchmal. Aber das ist doch normal, wenn man so lange zusammen war."