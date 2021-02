Das große Promibacken: Glückskeks brachte Barbara Wussow kein Glück

Dabei hätte Barbara Wussow so fleißig für die Show trainiert, wie sie dem KURIER in einem Interview erzählte. Denn den ganzen Sommer über arbeitete sie mit dem Chefpatissier der Kurkonditorei Oberlaa an ihren Backfähigkeiten. "Wir haben 12 Torten backen geübt und das war für mich eine unglaublich Erfahrung."

Und dennoch musste sie am Ende der ersten Folge dann ihre Schürze ableben und die Show verlassen. "Ich bin traurig und ich bin enttäuscht. Was soll ich sagen", meinte sie danach.