Dancing Stars: Warum Silvia Schneider Angst hat und Natalia Ushakova weinen will

Auch Schauspielerin Edita Malovčić und Skifahrerin Michaela Kirchgasser zeigten sich mit ihren Leistungen zufrieden.

Obwohl Opernsängerin Natalia Ushakova mit 17 Punkten für die erste Show eine durchaus passable Jury-Bewertung bekam, landete sie trotzdem auf dem letzten Platz. "Ich bin sehr traurig. Ich will weinen, weil wir letzte sind. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Aber wir haben von Null angefangen. Ich habe noch nie in meinem Leben so getanzt und habe nicht geglaubt, dass die Jury so streng mit uns ist", gab sie sich zerknirscht.