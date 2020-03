Erste Sendung "Dancing Stars": Wer war top, wer flop

Gleich zu Beginn ein kleiner Schmäh - im Einspieler versuchte sich doch glatt ein ehemaliger Dancing-Stars-Tänzer (oder eigentlich Nicht-Tänzer) reinzuschummeln. Nämlich Stefan Petzner! " Petzner wieder mit dabei?", fragte er. Doch der Türsteher zeigte sich unerbittlich.

Er hätte eh nicht tanzen dürfen, denn bei der ersten Sendung waren nur die Damen dran.

Und gleich als Erste am Start, Ex-Ski-Queen Michi Kirchgasser. Mit einem Quickstep und Profi Willi Gabalier eröffnete sie die 13. Staffel. "Ich fand das ordentlich, sehr schön getanzt", meinte Juror Dirk Heidemann. Aber bisserl entspannter sollte Kirchgasser das angehen, so sein Tipp. "Sie haben ein bisschen was kerlenhaftes", sagte Karina Sakissova. Übersetzt: burschikos.