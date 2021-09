Dancing Stars: Vom Einschlafen, einem Treppensturz und einer falschen Ehefrau

Es ist wieder Showtime im ORF - am Freitagabend ging die erste Sendung der neuen Staffel "Dancing Stars" über die Bühne. Das neue Jurymitglied Maria Santner wird in den sozialen Medien hochgelobt, der neue Moderator Norbert Oberhauser noch etwas kritisch beäugt und über Jurorin Karina Sarkissova wird - wie immer - viel diskutiert.

Und den "Kampf" der Alphamännchen gibt's auch schon - besser gesagt, eine kleine Rangelei, denn Ex-Tormann Otto Konrads Darbietung eines langsamen Walzers hat Juror Balázs Ekker "aus tausend Gründen" so gar nicht imponiert. "Bin fast bissi eingeschlafen", lässt er den ehemaligen Kicker wissen.

"Dass es nicht gut ist, das weiß er auch. Was er nicht weiß, ist, dass seine Ausstrahlung nicht das Publikum angesprochen hat. Das war unsere Message an ihn. Wenn er schafft, das umzustellen, hat er einmal einen Fortschritt gemacht und wenn er noch ein bissl tanzen dazu lernt, dann hat er noch einen Fortschritt gemacht. So überlebt man von Sendung auf Sendung", so Ekker zum KURIER, der aber auch gleich betont, dass sich niemand vor ihm fürchten muss.

Pyrotechnische Sachen

Das mit dem Einschlafen will Konrad so aber nicht auf sich sitzen lassen. "Bei der nächsten Show werden wir irgendwelche pyrotechnischen Sachen einsetzen, denn einschlafen soll keiner dabei", meint er. "Wir nehmen einfach die Kritik an, wir schauen uns das an, wir analysieren das. Und versuchen bei der nächsten Show etwas Besseres aufs Parkett zu bringen", sieht das seine Profi-Tänzerin Lenka Pohoralek ganz pragmatisch.

Der nächste Tanz wird übrigens ein Cha-Cha-Cha, komplett konträre Bewegungen zu seinem Vorleben, wie Konrad betont. "Da komme ich schon an meine Grenzen, das wird spannend werden."

Auch scheinen ältere Blessuren aus seiner Profi-Fußballerzeit ihre Spuren hinterlassen zu haben. "Einschränkungen sind da, aber über Verletzungen reden wir nicht, denn das gilt dann immer so als Ausrede. Noch nicht, später dann vielleicht", meint er lachend.

Sarkissova schwer verliebt

Fit wie ein Turnschuh ist hingegen der "älteste Knochen, der je hier geschunden worden ist", nämlich Austropop-Legende Boris Bukowski (75). Er lieferte nicht nur solide am Tanzparkett ab, sondern eroberte mit seinem Quick-Step auch gleich im Sturm das Herz - oder wie sie selbst sagt, das Oberteil - von Jurorin Karina Sarkissova.