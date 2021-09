Dancing-Stars-Jurorin Karina Sarkissova spricht offen über ihre Depressionen

Diesen Freitag fängt sie an – die neue Staffel „Dancing Stars“. Und als Jurorin ist auch diesmal Ballerina Karina Sarkissova (bald 38) wieder mit dabei. In der vorigen Staffel musste sie ja die letzten zwei Sendungen aufgrund ihrer Corona-Infektion auslassen, mittlerweile ist die schöne Russin aber wieder vollständig genesen, wie sie dem KURIER erzählt.

Mentale Belastung

„Es war bei mir schon auch so, dass ich einige Monate danach noch relativ komische Sachen gespürt habe in meinem Körper. Was die Lunge betrifft und auch die Kondition. Ich habe zusätzlich zum Balletttraining noch mit einem Personal-Trainer gearbeitet, der meine Kondition langsam aufgebaut hat und die ist jetzt wieder top. Ich freue mich sehr, dass ich es geschafft habe, da wieder raus zu kommen. Es war nicht nur körperlich extrem schwer, sondern auch mental“, sagt sie.