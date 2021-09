Dancing Stars: Wer überzeugte und bei wem es noch Luft nach oben gibt

Torwart-Legende Otto Konrad und Lenka Pohoralek tanzten einen Langsamen Walzer. Die Jury war davon eher weniger begeistert. "Da gibt es noch viel Luft nach oben. Du hattest am Anfang Taktprobleme, die Haltung muss besser werden und es muss generell ein bisserl mehr Leben ins Gesicht und in den Tanz kommen", so Balázs Ekker.

Dafür gab es 11 Punkte.