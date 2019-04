Dancing-Stars-Juror Balázs Ekker: "Das war tänzerisch nix"

Während der ORF-Show verlangte die Primaballerina dann auch eine Entschuldigung, die sie aber nicht bekommen wird, wie Petzner im Anschluss an die Sendung klarstellte. "Ich habe mich letzte Woche per Handshake von ihr verabschiedet. Das Thema Sarkissova ist für mich erledigt. Ich lasse mir die Freude nicht nehmen und zum Entschuldigen gibt's nix, weil nix passiert ist. Wenn ich was angestellt hab, bin ich der Erste, der sich entschuldigt. Thema abgehakt. Wenn ich diskutieren will, setze ich mich in eine politische Diskussionssendung.

Trotz der harten Jury-Kritik traf es dann aber doch den Comedian Soso Mugiraneza, der die Show verlassen musste. Dieser ist Stefan Petzner allerdings den Etappensieg keinesfalls neidig. "Die Menschen wollen den ja sehen. Der ist gut für die Show, der bringt Unterhaltung. Ich schaue ihm gerne beim Tanzen zu, wie er herumspaziert. Die Leute entscheiden das und das muss man akzeptieren", nimmt er sein Aus sportlich.