Comedian Soso Mugiraneza ist bei Dancing Stars raus

Gespannt warteten die Zuseher der ORF-Show "Dancing Stars" auf das erste Zusammentreffen von Jurorin Karina Sarkissova und Ex-Politiker Stefan Petzner (Letzte Woche wollte Sarkissova Petzners Tanz nicht bewerten und es kam zum Streit auf Social Media). Und da wurde die Geduld auf eine harte Probe gestellt. Er ging erst als Letzter mit einer Rumba auf das Tanzparkett. Und das noch dazu zu dem James Bond-Song "Golden Eye".

Von der Jury gab's aber auch diesmal keine gute Kritik. Balázs Ekker löste die ganze Sache einfach nonverbal. Er erhob sich vom Jury-Pult schnappte Petzners Tanzpartnerin Roswitha Wieland und zeigte die Rumba vor. Danach sagte er: "Nur ein Rat. Wenn du sowas Hübsches in der Hand hast, brauchst du kein Publikum."

Jurorin Nicole Hansen rang sich dann doch zu ein paar diplomatischen Worten durch. "Ich bin noch hypnotisiert von dem Auftritt. Der Anfang war cool. Es gab eine halbe Pose, wo ich dachte, das könnte Rumba sein."

Und Karina Sarkissova? Die gab diesmal einen Punkt, wie übrigens auch alle anderen Jury-Mitglieder. Und sie wartet auf eine Entschuldigung von Petzner. "Der Handshake ist nicht angekommen. Wenn man eine Dame anschreit, wäre eine Entschuldigung angebracht. Nach wie vor können Sie zwei Sachen nicht: Sich beherrschen und tanzen."

"Ich kenne ein Lied von Udo Jürgens“, so Juror Dirk Heidemann süffisant, "das heißt: Warum nur, warum?“ Alle vier Wertungsrichter zückten die niedrigste Note 1 (gesamt also 4) – absoluter Negativrekord in der mittlerweile 14-jährigen Geschichte (mit zwölf Staffeln) im ORF.

So verwunderte es, dass dann doch Comedian Soso Mugiraneza die Show verlassen musste.

Die Jury-Höchstwertung mit 35 Punkten erhielten Ski-Heldin Lizz Görgl & Thomas Kraml, dicht gefolgt von Michael Schottenberg & Conny Kreuter. Über Schotti befand Sarkissova euphorisch: „Sie sind genau diese Sendung – Dancing und Stars!“