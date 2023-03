"Dancing Stars": Familiensache, Staffelrekord und viele Tränen

"Family & Friends" - unter diesem Motto stand die "Dancing Stars"-Sendung am Freitagabend. Konkret heißt das, dass jedes der verbliebenen vier Paare eine dritte Person in die Choreografie einbauen musste.

Gastjurorin war diesmal die Kärntner Moderatorin Amira Pocher. Die Kritik fürchten mussten die Promis und Profis diesmal aber nicht. "Ich kann heute gar nicht streng sein", meinte sie. Außerdem musste diesmal kein Paar die Show verlassen.

Los ging es für Motorsportexpertin Corinna Kamper mit einem Cha-Cha-Cha, die ihren Papa Charlie dazu holte. "Hast du gut gemacht, Charlie", meinte Profi Danilo Campisi danach. Der musste dann aber harte Kritik von Juror Balázs Ekker einstecken.

"Wahnsinnig viel hast du dir nicht überlegt", meinte er. Sowas lässt Danilo nicht auf sich sitzen: "Es war auch nicht gedacht, dass der Papa bewertet wird. Vielleicht bist du da schlecht informiert", konterte er. 20 Punkte gab es dafür.

Als Moderator Andi Knoll dann Papa Charlie fragte ob denn der Beschützerinstinkt in den letzten Wochen angesprungen sei, spielte er wieder mal auf die angebliche Liebe zwischen Corinna und Danilo an. "Als Vater will man immer beschützen vor allem wenn es um Männer geht", meinte er. Und ja, der Beschützerinstinkt sei in den letzten Wochen angesprungen.