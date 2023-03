Alex Pointner und Tochter Paula rühren alle bei "Dancing Stars" zu Tränen

Mit der Teilnahme an der Tanzshow wollte Alex Pointner wieder mehr Leichtigkeit in sein Leben bekommen. "Ich bin so stolz auf Paula", meinte er.

Sie hat das auch richtig gut gemacht - und taktisch geschickt hat sie Juror Balázs Ekker während des Jives die Augen verbunden.

Die Performance ließ alle sprachlos zurück. Mitstreiter wie Lilian Klebow oder Danilo Campisi hatten Tränen in den Augen. Auch die Jurorinnen Amira Pocher und Maria Angelini-Santner waren schwerst gerührt. "Jeder, der ein Kind zu Hause hat, kann mitfühlen, wie schwer das sein muss", so Angelini-Santner mit tränenerstickter Stimme.