Dancing Star Caroline Athanasiadis zeigt sich solidarisch mit Roman Rafreider

"Der/die Mod geht allein durch den dunklen, weitläufigen, um diese Uhrzeit im Winter fast menschenleeren KüBerg (Küniglberg - Anm.). Die Abwicklungsregie ist ziemlich weit weg vom Studio. Wenn sich der Mod also selbst kurz abtupft (Maske war schon früher) und zum Tonmenschen nur kurz 'hallo' und 'danke' sagt, kanns tatsächlich sein, dass niemand mitkriegt, dass er indisponiert ist, weil er sonst niemanden face to face trifft - es ist in diesem Routineablauf einfach nicht notwendig", schrieb sie.



Und Schauspielerin Mavie Hörbiger versuchte es auf diplomatischem Wege.