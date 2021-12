"Betrunken?": Roman Rafreider sorgt mit ZiB-Flash-Auftritt für Spekulationen

„Einen schönen guten Abend aus dem Infostudio mit einem kurzen Nachrichtenupdate“, nuschelt ein sichtlich angeschlagener Roman Rafreider seine Begrüßung zum "Zib Flash" – und führt heiter durch die Sendung. Nennt die Omikron-Variante „Booster-Variante“ und muss sich am Ende der Sendung sogar kurz am Moderationstisch festhalten.

In der ORF-TVThek ist die Sendung nicht zu finden, Nutzer auf sozialen Medien erwartet man mit Spannung den "Zib Flash" um 23 Uhr - dies aber vergebens: Rafreider wird am Dienstagabend keine Sendungen mehr moderieren, wie es hieß. Die ZiB Nacht wurde auf 23:38 Uhr verschoben. Bisher ist nicht bekannt, ob es sich um etwaige gesundheitliche Probleme des Moderators handelte. Nutzer spekulieren auf Twitter, Rafreider habe ein oder zwei Tassen Glühwein zu viel getrunken. In den Twitter-Trends überholte "zibflash" kurzzeitig sogar "zib2", "zib1" und "omikron".