Cornelius Obonya: "Gentleman zu sein ist eine grundsätzliche Haltung"

„Ich werde Texte über das russische oder österreichische Gefühl lesen, wie man trinkt, was man trinkt, dass man Geselligkeit sucht, wenn man trinkt, und wir hoffen, dass das unterhalten kann“, erzählt Obonya. Der Rest der Gruppe wird hauptsächlich den musikalischen Part übernehmen. Aber, soviel sei verraten, auch Cornelius Obonya wird gesanglich zum Zug kommen.



Und wie der Name der Combo schon sagt, sind alle Mitglieder wahre Gentlemen. „Das hat aber nichts damit zu tun, ob man glatt polierte Schuhe, einen gut sitzenden Anzug oder sonstige Dinge trägt. Das ist eine grundsätzliche Haltung, glaube ich“, so Obonya, der überzeugt davon ist, dass es auch Gentlewomen gibt. „Denn auch Frauen sind nicht der Versuchung abhold, irgendwie Blödsinn zu machen, genauso wie Männer. Die hatten nur viel öfter Gelegenheit dazu, weil sie oft in ganz anderen Positionen sind. Es ist eine Frage der inneren Haltung, einer gewissen Klarheit, einer Ruhe, einer Höflichkeit, sich seiner eigenen Position bewusst zu sein, ohne in irgendeiner Art und Weise andere Menschen herabzusetzen, die nicht so eine Position haben.“