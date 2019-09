Cornelius Obonya ermittelt für ServusTV in Altaussee

Viel Lokalkolorit und ein ausgrägter Charakter der Hauptfigur: In Altaussee sind am Wochenende die Dreharbeiten für die jüngste fiktionale Eigenproduktion von ServusTV gestartet. Der Sender setzt dabei den ersten Roman „Letzter Kirtag“ aus der erfolgreichen Reihe der Altaussee-Krimis von Herbert Dutzler in Szene. Für Regie und Drehbuch zeichnet der preisgekrönte Regisseur Julian Pölsler („Die Wand“, „Polt“-Krimis) verantwortlich.

Die Dreharbeiten gehen im September und Oktober über die Bühne, die Ausstrahlung der Krimi-Verfilmung folgt im Frühjahr 2020. In der Rolle des liebenswürdigen und authentischen Dorfpolizisten Franz Gasperlmaier ist Cornelius Obonya zu sehen. Sein Pendant, die zuständige Ermittlerin Dr. Renate Kohlross, verkörpert Lisa-Lena Tritscher („M – Eine Stadt sucht einen Mörder). Fürs richtige Bild sorgt Star-Kameramann und ROMY-Preisträger Martin Gschlacht.