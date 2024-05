Conchita zieht Resümee: Vor 10 Jahren gewann sie den Song Contest

Das Bild von Conchita Wurst aka Tom Neuwirth (35) im goldenen Couture-Kleid, im Hintergrund die feurigen Flügel des Phönix, wird man wohl nie vergessen. Am 10. Mai 2014 gewann sie mit der Power-Ballade "Rise Like a Phoenix" den Eurovision Song Contest.

Doch das war weit mehr als bloß ein Sieg in einem Musikwettbewerb. In der Dankesrede wählte der Drag-Artist die Worte: "Wir sind eine Einheit und wir sind unaufhaltbar“ und sandte damit eine Botschaft für Akzeptanz und Toleranz in die gesamte Welt.

"Es ist ein Wahnsinn, wie sich mein Leben mit einem Schlag verändert hat. Was mir dieser Moment für Möglichkeiten eröffnet hat und wie sehr ich wachsen durfte, die letzten zehn Jahre. Nicht zuletzt, was meine Performance anbelangt, sondern auch als Mensch", zog der Künstler gegenüber dem KURIER ein Resümee. Zu bereuen gäbe es übrigens nichts, wie Conchita erzählt.