Conchita Wurst zieht nach Amsterdam

"Ich will auch Bühnenbilder designen, ich will auch Mode machen, ich will Regisseur werden und Schauspieler anschreien. Ich will ein Musical schreiben über mein Leben, weil der Junge aus den Bergen gewinnt den Songcontest ist ja wie ,Sound Of Music'. Sorry! Und so wird es sich auch anhören (lacht). Natürlich mache ich mir Gedanken, was das Nächste sein könnte", sagte Conchita Anfang Dezember 2019 in einem Interview mit "FM4".

Und als nächstes kommt jetzt mal Auswandern. Und zwar nach Amsterdam. Aber, um die österreichischen Fans zu beruhigen, vorerst nur mal für zwei Monate. "Ich ziehe dieses Jahr nach Amsterdam. Ich freue mich sehr darauf, auch wenn es nur zwei Monate sind ", so Wurst zu " RTL Boulevard".

"Ich möchte die Stadt erkunden, Künstler kennenlernen und kreativ sein."