Christine Ostermayer und Margarethe Tiesel über Sterbehilfe, Rollen im Alter und Glück

Filme, in denen das Alter und Älterwerden thematisiert werden, sind ja nach wie vor eher Mangelware. Und auch für ältere Schauspielerinnen sind die Rollen eher rar gesät.

"Es kommt auf das Land an. In Frankreich ist es kein Problem, in Italien ist es auch kein Problem. Es ist eines in Deutschland und in Österreich, aber ich finde, es hat sich schon sehr geändert. Es gab Zeiten, wo eine Frau mit 40 keine Rollen mehr bekommen hat", erzählt Christine Ostermayer, die bereits als 7-Jährige ihre ersten Bühnenerfahrungen gesammelt hat.