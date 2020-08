Christina Lugner klärt auf: So geht es ihrem Ex-Mann Richard wirklich

Zahlreiche besorgte Nachrichten und Genesungswünsche sind bei ihr und in der Lugner City eingetrudelt.

"Er ist in den absolut besten Händen im Spital. An dieser Stelle darf ich mich auch ganz herzlich für die vielen Genesungswünsche, die auch seitens der KURIER-Leser und Zuseher gekommen sind, bedanken", so Mausi Lugner. "Das zeigt mir eines, dass Richard ein unfassbar beliebter Mensch ist."

Eigentlich bräuchte er ja absolute Ruhe, doch der Mörtel-King lenkt auch noch vom Krankenbett aus seine beruflichen Geschicke.

"Er gibt auch keine Ruhe im Spitalsbett. Er bekommt täglich von unserer Tochter die Post rein. Macht alles, organisiert alles vom Spitalsbett aus. Und das zeigt, dass er einen unfassbaren eisernen Willen hat. Und das mit fast 88."