Es erwischte sie plötzlich und unerwartet – im Februar erkrankte Chris Lohner (77) schwer an Corona. „Das Schlimmste, was mir je passiert ist“, machte sie ihre Infektion via Facebook öffentlich. Um aufzuzeigen, dass es jeden treffen kann, auch um zu informieren, was auf einen zukommt.

„Ich habe ja keine Ahnung gehabt. Woher? Das wird ja auch nicht gesagt. Deshalb bin ich ja an die Öffentlichkeit gegangen, um den Leuten zu sagen, was alles zu beachten ist“, erzählt die ÖBB-Stimme in der Talksendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“, „ich habe das ja nicht für mich gemacht.“

Und dann ging es los, sie wurde mit bösartigen Kommentaren regelrecht überschüttet, im Hass ertränkt. „Ich hätte mich fast entschuldigen müssen, dass ich nicht gestorben bin. Weil ich gesagt habe, dass es für mich das Schlimmste ist, das mir bis jetzt passiert ist. Ich hatte die Ruhr, als ich aus Afrika kam, ich hatte eine Lungenentzündung, ich habe mir in Bolivien das Knie zertrümmert, aber das war das Ärgste. Und dann hat man mir gesagt: ,Jetzt müssen Sie erst einmal Krebs kriegen, damit Sie wissen, was wirklich schlimm ist’“, erzählt sie.

