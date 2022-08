Charity-Show "Austria for Life" wegen Ressourcenknappheit verschoben

Alle Beteiligten werden in den nächsten Wochen weiterhin auf Hochtouren an der Verwirklichung des Events arbeiten, heißt es in einer Presseaussendung.

Die Benefizshow zu Gunsten von "Österreich hilft Österreich" will "Familien, Kindern und Jugendlichen, welche die Auswirkungen von Pandemie, Teuerung und Krieg in Europa am deutlichsten spüren, helfen". Unterstützt werden Projekte zur Existenzsicherung, Lern- und Bildungsförderung sowie psychosozialen Beratung.