Warum Kabarettistin Nina Hartmann auf Tinder gesperrt wurde

Mit all ihren Erfahrungen hat sie sich in ihrem ersten Film "Match Me If You Can" (ab 9. September im Kino) auf sehr lustige Art beschäftigt.

"Ich heiße im Film 'Lisa' und beim ersten Date erkennen wir einander nicht, weil wir beide gelogen haben über unser Aussehen und auch falsche Fotos hineingestellt haben", verrät sie ein bisschen was über den Inhalt. Gedreht wurde übrigens das gesamte 80-Minuten-Werk in nur zehn Tagen.

"Wir hatten ja keinerlei offizielle Filmförderung bekommen. Das Land Tirol hat sich dann derbarmt und uns ein bisschen etwas gegeben, aber den Rest haben wir selbst finanziert. Wir haben es so schnell wie möglich durchziehen müssen und haben daher teilweise 16-Stunden-Drehtage absolviert", erzählt das Ex-Model.