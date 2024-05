Candace Bushnell brachte "Sex and the City"-Flair zu Opernball in New York

"And just like that" herrschte beim Viennese Opera Ball in New York in diesem Jahr "Sex and the City"-Flair. Denn die Autorin des Bestsellers (die Erfolgsserie mit Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw basiert darauf), Candace Bushnell, besuchte die edle Tanz-Gala im berühmten "The Plaza" Hotel in Manhattan.