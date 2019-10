Boxerin Nicole Wesner wird jetzt Turniertänzerin

„Als Teenager wollte ich bereits Tuniertänzerin werden, aber leider hat es damals mangels Tanzpartner nicht geklappt. Nun ist der Wunsch während Dancing Stars wieder hochgekommen.“

Am 13. 12. ist es soweit - mit Partner Danilo Campisi (ebenfalls bekannt aus der ORF-Show Dancing Stars) wird sie in der Kategorie ProAm (ist eine Kategorie, in der Lehrer und Schüler miteinander tanzen. Hier gibt es wie in all den anderen Kategorien ebenfalls Meisterschaften wie Europa-Meisterschaft oder Weltmeisterschaft) antreten.