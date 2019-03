Wesner: "Das Schubladendenken gehört abgeschafft"

Sind Sie vielleicht auch deshalb Boxerin geworden? Immerhin waren Sie Managerin in der Wirtschaft und hatten zuvor ein Studium in International Business abgeschlossen.

Bei mir war es anders, der Sport Boxen hat mich sofort fasziniert. Aber es gibt schon zwei Gründe, warum immer mehr Frauen boxen kommen ...

Welche?

Erstens, weil man dadurch Selbstvertrauen tanken kann. Und zweitens dient es unmittelbar der Selbstverteidigung im Alltag.

Finden Sie, dass es genug Frauen in der Politik und in höheren Positionen in der Wirtschaft gibt?

Ob es in der Politik so ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, ob Frauen, die das Zeug dazu hätten, auch zum Zug kommen. In der Wirtschaft ist es aber so. Und da ist Schweden ein Vorzeigebeispiel. Da bringen Frauen und Männer gleich viel Elternzeit auf, da hat sich das wunderbar eingespielt. Bei uns ist es ja nach wie vor so, dass viele Unternehmen bei der Einstellung einer Frau sofort im Kopf haben, dass sie irgendwann schwanger werden könnte. In Schweden ist man da von der Bereitschaft her einen Schritt weiter. Da fällt dieser Nachteil weg.

Wie sieht Ihre Zukunft aus, Sie haben mit jetzt 41 eine sehr erfolgreiche Zeit beim Boxen. Haben Sie Gedanken über das Danach?

Man muss immer flexibel sein, alles ist zum Glück nicht planbar. Ich werde noch einige Jahre beim Boxen bleiben. Danach wird man sehen, was die Zukunft bringt. Es gibt auch Kampfsportarten, die man mit 50, 60 noch ausüben kann.

Jetzt sind vorerst einmal bei „Dancing Stars“ engagiert. Wie läuft es?

Ich hatte dieser Tage meine erste Blase am Fuß. Worauf mein Tanzpartner dann meinte, das gehört gefeiert: Das ist wie das erste blaue Auge beim Boxen.