Mittelhandknochen-Bruch: Nicole Wesner hat die OP überstanden

Vor einigen Tagen jubelte Boxerin und Dancing Stars-Drittplatzierte Nicole Wesner noch über ihren Sieg im Ring gegen Pasa Malagic. So konnte Wesner ihren Weltmeister-Titel verteidigen. Doch dann kam der Rückschlag: Der Kampf ging nicht ganz verletzungsfrei aus. "Mein 2. Mittelhandknochen ist leider gebrochen und verschoben", postete sie auf Instagram.

Da führte kein Weg an einer Operation vorbei. Für Nicole Wesner ist das die erste gravierende Verletzung, die sie sich beim Kampfsport zuzog. "In knapp 10 Jahren Boxen ist mir nie was Schlimmes passiert, jetzt hat es mich erwischt", so die Weltmeisterin.