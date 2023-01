Bogdan Roščić über Richard Lugner: "Er ist ein fleißiger Operngeher geworden"

So sagte zum Beispiel Elisabeth Gürtler (von 1999 bis 2007 Ballorganisatorin) damals, als er 2011 Berlusconi-Affäre Ruby Rubacuori als Stargast zum Ball einlud gegenüber der APA: "Wenn er sich ein bisschen auf stilvolle Gäste beschränkt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht gewesen. Eine Sophia Loren war sicher ein toller Gast, eine Fergie war ein toller Gast - aber eine Ruby?"

Der amtierende Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, der selber heuer zum ersten Mal am Opernball sein wird, sieht das Thema Lugner ganz entspannt. "Das weiß man überhaupt nicht, aber der Herr Lugner ist ein fleißiger Operngeher geworden. Ich bin nicht eitel genug, das ausschließlich meinem Programm zuzuschreiben, aber ich sehe ihn ständig in Vorstellungen", erzählte er Montagvormittag bei der Opernball-Presekonferenz.

"Neulich war er sogar in den Meistersingern, das ist nichts für Warmduscher und Anfänger. Und er ist zum ersten Mal in seinem Leben Donator der Wiener Staatsoper. Er unterstützt also das Programm, das ich beschrieben habe mit einer namhaften Geldsumme. Wenn das so weiter geht, dann verkaufe ich ihm nächstes Jahr ein paar Abos."

Heißt also, Lugner spendet der Staatsoper 30.000 Euro im Jahr und hat dadurch auch ein Vorverkaufsrecht für eine Loge.

Welchen Stargast der Baumeister heuer mitnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Nur so viel: Die Dame soll Deutsch sprechen.