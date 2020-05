Birgit Lauda: "Niki fehlt uns überall, jeden Tag 24 Stunden.“

Besonders die Zwillinge Max und Mia – mittlerweile zehn Jahre alt – an ihrer Seite zu haben, bedeutet für Birgit Lauda ein großes Glück: "Zu sehen wie sie aufwachsen mit diesem wunderbaren Vorbild Vater, das ist auch etwas ganz Besonderes. Die zwei schauen ihm so ähnlich und haben auch so viele Eigenschaften von ihm – dass wir zu dritt so eine Verbundenheit haben, hilft natürlich auch. Die ist natürlich durch so einen Schicksalsschlag noch verstärkt worden."

Psychologische Hilfe

Zur Bewältigung der Trauerarbeit hat Birgit Lauda psychologische Hilfe in Anspruch genommen, wie sie Claudia Stöckl erzählte, dort wurde ihr geraten, die Erinnerung an "ihren Papi" auch für die Kinder ganz selbstverständlich in den Alltag zu integrieren. Die 41-Jährige erklärte auf Ö3: "Wir versuchen aktiv an uns zu arbeiten, indem wir Hilfe in Anspruch nehmen, wir versuchen resilient zu werden gegenüber dieser Situation und gestärkt daraus hervorzukommen. Es gelingt mittlerweile, auch sehr positive Momente, die mit viel Glück und Freude auch verbunden sind, zu erleben. Aber immer wieder auch in Bezug auf den Niki, auf den Papi von Max und Mia." Am heutigen Todestag will Birgit Lauda mit ihren Kindern ans Grab ihres Mannes am Heiligenstädter Friedhof gehen: "Natürlich wäre es viel schöner gewesen, wenn Niki noch 20 Jahre gelebt hätte. Aber man muss versuchen auch damit seinen Frieden zu machen. Er hätte mit Sicherheit wollen, dass wir in eine glückliche Zukunft schauen."