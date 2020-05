Erster Todestag von Niki Lauda: Erinnerungen an einen Champion

Lauda hat ein Vakuum hinterlassen in der Formel 1 und besonders bei Mercedes, wo er jahrelang im Aufsichtsrat war. „ Niki konnte sagen, was er wollte“, sagte Toto Wolff einmal und ernannte Lauda zum „Außenminister“ von Mercedes, der mit den Bossen der Rennserie so schonungslos und ohne Angst vor Konsequenzen reden konnte wie niemand sonst im Fahrerlager. Nun fehlt der Charakterkopf, der auch die Brücke zu einer längst vergangenen Motorsportzeit schlagen konnte. „Es fühlt sich so unwirklich an, dass er nicht mehr da ist, denn er war überlebensgroß“, sagte Toto Wolff, der Lauda als Freund schmerzlich vermisst. „Wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe, frage ich mich: Wie würde Niki das sehen? Was würde er tun?“