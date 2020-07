Big Brother is watching you... in Vorarlberg

Die Erholung kann er jetzt ja ganz gut gebrauchen, denn ab 7. August geht es schon wieder mit "Promi Big Brother" los.

Dass Österreich ein beliebtes Urlaubsziel bei den deutschen Promis ist, zeigt sich heuer ganz deutlich. "Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch und "Scooter"-Frontmann H.P. Baxxter zog es nach Schärding (OÖ), Verona Pooth urlaubte beim Stanglwirt in Going und Daniela Katzenberger verbrachte ihre freien Tage ebenfalls in den Tiroler Bergen, in Kitzbühel.