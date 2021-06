Wie man berühmt wird: Ultimative Tipps von Mucha und Sommer

Champagner schlürfen, Fingerfood genießen und tags darauf aus Zeitung und TV zu lachen - so stellt man sich das Leben eines Society-Darlings vor. Aber wie wird man denn jetzt eigentlich berühmt? In ihrem neuen Buch "Wie man unverschämt reich und berühmt wird" haben sich Verleger Christian W. Mucha und Autor Robert Sommer dieser Frage angenommen.

Gegenüber dem KURIER plauderte Robert Sommer aus dem Nähkästchen und verriet einen Tipp seines Co-Autors Christian W. Mucha: "Akzeptieren Sie in geschäftlichen Dingen niemals ein Nein. Christian sagt, dass er bis zu zwölfmal ein Nein ablehnt."

So eng sieht das Sommer aber nicht: "Ich bin ja der Satiriker bei diesem Buchprojekt und mache mich über vieles lustig, was er schreibt", schmunzelte er.

Und außerdem gibts da ja immer noch das Problem, dass man immer das möchte, was man gerade nicht hat. "Wenn die britische Königin Elizabeth II. in grünen, engen Leggins durch den Hydepark geht und von Paparazzi fotografiert wird, dann gibt's ein Heer an Medienprofis, die dafür sorgen, dass diese Bilder nie erscheinen. Wenn aber ich in der grünen, engen Leggins im Prater spazieren gehe, dann schicke ich die Fotos selbst an die Medien und noch einen Pressetext dazu", startete Sommer einen Erklärungsversuch dieses Phänomens.