Richard Lugner hat Stress mit seiner "Wildsau" - so nennt er neueste Eroberung

"Ich bin ein kleiner Trampel und eher robust. Daher wollte ich mich Elefant nennen. Aber den Kosenamen gab es ja schon. Vom Sternzeichen her bin ich Fische und dachte an Haifischi oder Walrosi. Aber weil ich oft so schweinische Gedanken habe, fand ich am Ende Wildsau perfekt", sagt die gebürtige Niederösterreicherin dazu.

Überhaupt wäre der Herr Baumeister, trotz 58 Jahre Altersunterschied genau ihr Typ Mann. "Das ist von einem Psychologen so diagnostiziert worden, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin. Mir hat eine väterliche Rolle in meinem Leben gefehlt. Vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt so auf ältere Männer stehe."

"Wir wollen im August erst mal einen Sommerurlaub zusammen verbringen. Ich finde, das ist die Herausforderung, ob man sich auch wirklich versteht, wenn man Tag und Nacht zusammen ist. In Kroatien wird für eine Woche eine Yacht gechartert und dann wollen wir einen netten Segeltörn machen. Mal schauen, was sich bei diesem Urlaub zwischen uns entwickelt", so die Sängerin zur Bild.

Alles gut soweit, oder? Mitnichten, denn Lugner ist richtig erzürnt. Er will nämlich so gar nix von einer Annäherung wissen.

"Frau Kelovitz verbreitet vor allem in deutschen Medien anhand dieses Fotos eine beginnende Liebesbeziehung und erzählt, dass ich schon länger mit ihr in Kontakt bin und sie mit mir im August auf Urlaub fahre. Geplant ist im August eine ATV-Sendung, wo sie dabei ist", lässt er sogar via Presseaussendung verbreiten.

Kleine Erklärung: Es wird unter dem Motto "Mörtel sucht sein Seepferdchen" im Sommer ein neues ATV-Format geben, in dem er auf einer 22 Meter lange Luxus-Yacht die große Liebe sucht. Und da soll eben Lydia auch mitfahren. Genau wie "Babyelefant" Dani und "Käfer" Sonja.