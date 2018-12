Tipps & Tricks von "It-Boy" Clemens Trischler, wie man berühmt wird

Darin geben die beiden mit einer gehörigen Portion Selbstironie und etwas Augenzwinkern Tipps, wie man es schafft, berühmt zu werden.

Trischlers Weg vom oftmals auch milde belächelten sogenannten It-Boy zum Künstlermanager und Buchautor ist geprägt vom unbändigen Drang nach Bekanntheit.

„Ich habe nie versteckt, dass ich berühmt werden will und auch schon sehr viel dafür getan“, so Trischler, der sich in seinen Anfängen sogar als junger Richard Lugner positionieren wollte. „Ich habe mich jetzt in eine andere Richtung entwickelt – das hat mit dem Herrn Lugner nicht mehr viel zu tun. Aber er ist mit Sicherheit das erfolgreichste heimische PR-Genie und der bekannteste Österreicher in Deutschland.“