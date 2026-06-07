"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher (30): Hans Sigl hat sie schon als Baby herumgetragen

Als Lilli Gruber in der Serie "Der Bergdoktor" kennt man die Tiroler Schauspielerin Ronja Forcher, die heute, Sonntag, ihren 30. Geburtstag feiert. Dabei stand sie schon viel früher, nämlich ab ihrem fünften Lebensjahr auf der Bühne und vor der Kamera. Angefangen hat sie im Tiroler Landestheater, bevor sie dann ihr Filmdebüt im KIKA-Weihnachtsspecial "Beutolomäus" hatte. Es folgten Filme wie "Im Tal des Schweigens", "Für immer Afrika" oder "Traumhotel Karibik", bevor sie dann 2008 eben im Alter von zwölf Jahren die Rolle beim "Bergdoktor" annahm.

"Ich habe ja mit fünf Jahren angefangen zu drehen, noch vor der Schule, in anderen Projekten. Und es ist wirklich faszinierend, weil meine Erinnerungen mit dem Zeitpunkt einsetzen, als ich begann zu drehen. Und natürlich – mit TV und Film groß zu werden und so meine Jugend zu verbringen, lässt einen auch viel mitnehmen auf dieser besonderen Reise", sagte Forcher einmal in einem KURIER-Interview. Dennoch sei es nicht immer einfach gewesen, wie sie in der ZDF-Doku "Backstage – der Bergdoktor" sagt. "Dieses verrückte Leben, das mir geschenkt worden ist, das mir auferlegt worden ist, in der Öffentlichkeit groß zu werden, das war natürlich nicht immer einfach für mich. Es war durchaus oft sehr herausfordernd".

Hans Sigl als Fan Von Anfang an ein großer Fan war Schauspieler Hans Sigl, der die Titelrolle des Dr. Martin Gruber in der Serie spielt. "Bei der Ronja war es so, dass ich einfach Tränen in den Augen hatte, weil es mich so berührt hat. Dann ist die Ronja rausgegangen und wir haben gesagt: ; Ja, ich glaube, wir haben sie’", erinnert er sich in der Doku an Forchers Casting zurück.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/ZDF/Thomas R. Schumann Ronja Forcher und Hans Sigl in der Serie "Der Bergdoktor"

Hans Sigl und Ronja Forcher kannten einander übrigens schon lange vor dem "Bergdoktor", denn Ronjas Papa Reinhard Forcher ist ebenfalls Schauspieler. "Hans und mein Papa waren früher Freunde. Meine Eltern gaben legendäre Silvesterpartys, da war Hans zu Gast. Er trug mich als Baby auf dem Arm - zwölf Jahre später wurde ich seine Filmtochter", so Forcher in einem Interview mit der Bildzeitung. Ein Ende ist beim „Bergdoktor“ jedenfalls noch nicht in Sicht, denn Ende Mai starteten die Dreharbeiten zur 20. Staffel, die voraussichtlich im Winter 2027 ausgestrahlt wird.

Neben der Schauspielerei hat Ronja Forcher auch eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt: die Musik. Als sie 2022 ihr erstes Album "Meine Reise" herausbrachte, meinte sie zum KURIER, dass dies zwar ihr Herzenswunsch gewesen sei, es aber doch auch einiges an Mut erfordert hat. "Das war sehr schön, aber es braucht auch viel Mut. Also, mich so echt zu zeigen und nicht mehr die Möglichkeit in der Musik zu haben, eh nur eine Rolle zu spielen. So wie es jetzt beim Schauspiel ist, beim ,Bergdoktor’. Jeder kennt mich, aber sie kennen halt nur meine Rolle. Sie kennen ja nicht mich als Person, als Ronja. Und bei der Musik ist es eben anders."