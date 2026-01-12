Viele Bergdoktor-Fans wünschen sich eine andere Frau für Dr. Gruber

Endlich können die Fans wieder mit dem Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) mitfiebern. Die neue Staffel ist gestartet. Doch nicht alle Fans sind mit Grubers Ehefrau Karin Bachmeier, gespielt von Hilde Dalik, glücklich. "Alles super, bis auf seine Frau, die passt so gar nicht in meinen Augen", "Die neue Frau vom Martin ist zu 'verkopft' und wird auf Dauer mit Martin und seinem Beruf nicht klarkommen" oder "Diese neue Frau ist mir voll unsympathisch" ist da in den sozialen Netzwerken zu lesen.

In einem Interview mit dem Blatt "Auf einen Blick" erklärte Schauspieler Hans Sigl sogar, dass er Fan-Kommentare "blockiert" hat, weil sie beleidigend waren. Eine "sehr unangenehme Auswirkung von Social Media". Einige Fans wünschen sich sogar Ex Anne (Ines Lutz) zurück. Hilde Dalik stört das nicht wirklich. Sie findet es "großartig", dass das Publikum so intensiv mit den Figuren mitleben würde.