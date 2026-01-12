Viele Bergdoktor-Fans wünschen sich eine andere Frau für Dr. Gruber
Endlich können die Fans wieder mit dem Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) mitfiebern. Die neue Staffel ist gestartet. Doch nicht alle Fans sind mit Grubers Ehefrau Karin Bachmeier, gespielt von Hilde Dalik, glücklich.
"Alles super, bis auf seine Frau, die passt so gar nicht in meinen Augen", "Die neue Frau vom Martin ist zu 'verkopft' und wird auf Dauer mit Martin und seinem Beruf nicht klarkommen" oder "Diese neue Frau ist mir voll unsympathisch" ist da in den sozialen Netzwerken zu lesen.
In einem Interview mit dem Blatt "Auf einen Blick" erklärte Schauspieler Hans Sigl sogar, dass er Fan-Kommentare "blockiert" hat, weil sie beleidigend waren. Eine "sehr unangenehme Auswirkung von Social Media".
Einige Fans wünschen sich sogar Ex Anne (Ines Lutz) zurück. Hilde Dalik stört das nicht wirklich. Sie findet es "großartig", dass das Publikum so intensiv mit den Figuren mitleben würde.
Auch die Entwicklung von Bergdoktor-Tochter Lilli (gespielt von Ronja Forcher) schmeckt nicht allen. "Lilly nervt. Immer dieser wehleidige Blick und die Besserwisserei. Karin gefällt mir auch nicht" oder "Martins Tochter entwickelt sich sehr negativ. Egoistisch wo sie früher so familienbezogen war", ist in den Kommentaren zu lesen.
Für Ronja Forcher bedeutet ihre Rolle beim Bergdoktor jedenfalls sehr viel. "Ich sehe Lilli als dritte Person. Sie hat mein Gesicht, meine Stimme. Aber sie ist nicht ich. Familie, Gerechtigkeit, Natürlichkeit, das ist Ronja und Lilli wichtig", sagte sie in einem "Bild"-Interview.
"Ich bin dankbar und liebe meinen Beruf. Aber er ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Ich fühle mich manchmal wie ein Kind auf einem Spielplatz, das vieles ausprobieren darf", so die vielseitige Künstlerin, die nicht nur schauspielert, sondern auch singt.
