Bares für Rares: Der Jaguar von Schauspieler Fritz Muliar sucht neuen Besitzer

Der burgenländische Oldtimersammler Robert Moser, der schon von Kindesbeinen an eine Jaguar-Leidenschaft entwickelte, hat erst am Tag des Kaufes durch den Typenschein erfahren, dass das Auto einen so prominenten Vorbesitzer hatte. Das war vor knapp 30 Jahren.

„ Muliar war ein totaler Jaguar-Fan – es gibt einen Artikel in der Furche, da erklärt er, dass er dieses Auto sehr geliebt hat. Das Auto hat er sich gekauft, kurz bevor er so richtig einem breiten Publikum in Österreich als Schauspieler bekannt wurde“, so Moser, der hofft, für das edle Gefährt zumindest 45.000 Euro zu bekommen.