Diese kuriosen Dinge sammelt "Bares für Rares"-Moderator Roland Gruschka

Tja, eben Bücher oder Briefmarkensammeln kann jeder, Gruschka mag’s da schon etwas außergewöhnlicher – er liebt Tropenhelme! „Weil ich immer Abenteuerfilme geguckt habe in meiner Jugend und immer so einen Hut haben wollte. Der Hut ist irgendwie so mit Wüste und Abenteuer verbunden. Und heute natürlich ein Zeichen für Imperialismus, was vielleicht nicht so positiv bewertet wird, aber als ich klein war, war es halt Abenteuerfilme und so was wollte ich immer haben.“

300 sind’s mittlerweile und darüber fachkundig zu plaudern, sein größtes Glück. Kürzlich besuchte er mit der ganzen Familie einen Gleichgesinnten in London. „Es ist toll, wenn man nach 24 Jahren Sammeln in der Wohnung eines Menschen sitzt, die voller Tropenhelme ist. Das war toll, wenn man sich zum ersten Mal im Leben auf Augenhöhe mit jemandem unterhalten kann“, meint Gruschka schmunzelnd.

Hut ab für seine Frau, denn „sie findet es schön, die mag die Dinge auch“. Abseits der Kamera ist der sympathische Deutsche übrigens für Marketing und Kommunikation in einer IT-Firma tätig. Angst vor den großen Fußstapfen von „Bares für Rares“-Urgestein Horst Lichter (ist in der ersten Sendung mit dabei) hat er keine.