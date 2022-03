Wie Model Barbara Meier ihre Tochter erziehen will

Ihre Tochter will Barbara Meier so erziehen, wie es ihr schon von ihren Eltern vorgelebt wurde. "Sie haben schon vor 30 oder 40 Jahren kein unnötiges Plastik gekauft. Sie waren da schon sehr umweltbewusst, wo das noch gar nicht so ein Hype in den Medien war. Es geht ja auch viel darum, wie man mit anderen umgeht, dass man nicht immer nur an sich selbst denkt, dass man auch eine Gemeinschaft hat, Ehrlichkeit. Das habe ich mitgenommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das meiner Tochter so weitergeben werde."