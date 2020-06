Barbara Meier: Baby bald da, Name aber noch nicht fix

Die Spekulationen, wenn sie denn dann mal nichts postet, oder weniger auf Instagram aktiv ist, möchte sie sich sparen. "Diesen Stress und den Druck möchte ich mir nicht geben."

Und auch mit dem Namen für ihr erstes Kind ist das so eine Sache. "Wir können uns noch nicht festlegen. Wir möchten einen deutschen Namen, der auch gut zu Hallmann passt. Wiederum sind wir so international unterwegs, da sollte der Name überall aussprechbar sein", erzählte sie dem Magazin "Gala".